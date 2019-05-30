20-летний решил угнать автомобиль в Вартемягах на глазах у владельца

Возбуждено уголовное дело. Фото: https://pixabay.com
Возбуждено уголовное дело. Фото: https://pixabay.com

Злоумышленник проезжал в автомобиле марки Nissan Qashqai в качестве пассажира.

Происшествие случилось 29 мая около 04:00 деревни Вартемяги на Токсовском шоссе. Как сообщают сегодня в ГУ ВМД по Петербургу и Ленобласти, 20-летний гражданин, проезжая в качестве пассажира в автомобиле марки Nissan Qashqai принадлежащем 35-летнему водителю, угнал автомобиль. Перед этим молодой злоумышленник применил физическую силу.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции у дома 6 по шоссе Дорога жизни злоумышленник задержан и полностью изобличен в совершении указанного преступления, передают в полиции.

Возбуждено уголовное дело, а подозреваемый задержан.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в больницу Токсово доставили молодую женщину, изрезанную неизвестными на улице.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
ленобласть происшествие
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербург не пустили почти 20 тонн тихоокеанских креветок
В Ленобласти ликвидируют последствия бури
20-летний решил угнать автомобиль в Вартемягах на глазах у владельца
В Петербурге продолжают расследование по делу о покушении на убийство ребенка
В больницу Токсово доставили молодую женщину, изрезанную неизвестными на улице
Мигрант самостоятельно добрался до больницы после жестокого избиения в ...
В Улан-Удэ из-за сильного ветра лопнул батут с детьми. Трое детей попали в ...
В Петербурге за сутки угнали 5 дорогостоящих иномарок