Подозреваемого в убийстве девушки в Ломоносове задержали

Ранее тело погибшей было найдено у одного из домов по улице Скуридина в Петродворцовом районе Петербурга.

Следственным отделом по Петродворцовому району Главного следственного управления Следственного комитета России по Петербургу расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления. Об этом сегодня сообщают сотрудники Следственного комитета РФ по Петербургу.

Согласно материалам дела, в ночь на 29 мая ранее судимый гражданин 1991 года рождения, находясь по вышеуказанному адресу, в ходе внезапно возникшего конфликта напал на потерпевшую, избил ее, после чего нанес удар ножом в область шеи.

Девушка скончалась на месте происшествия. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге продолжают расследование по делу о покушении на убийство ребенка.