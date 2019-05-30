В Петербурге алиментщика приговорили к 10 месяцам исправительных работ

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Ближайшие 10 месяцев житель Кировского района Петербурга проведет на исправительных работах. Таковым было решение мирового судьи по делу о 31-летнем мужчине, который не собирался оплачивать алименты своему 6-летнему сыну.

Ранее алиментщик был обязан по нотариальному соглашению выплачивать четверть от всех своих доходов, но не менее 20 тысяч рублей ребенку, однако в течение трех месяцев более 4,5 тысяч рублей ежемесячно от него не поступило.

Накопившийся долг 57 тысяч рублей стал поводом для составления протокола об административном правонарушении. Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 40 часов исправительных работ.

Должник продолжил уклоняться от исполнения своих обязанностей, в связи с чем дознаватель возбудил уголовное дело.

Судья признал мужчину виновным в неуплате алиментов умышленно и назначил ему наказание в виде исправительных работ сроком на 10 месяцев.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, мать ребенка-инвалида заплатила алименты, чтобы не отняли гараж.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
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