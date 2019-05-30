За неуплату алиментов своей дочери женщина получила 5 лет колонии

Женщина не работала и состояла на учете в наркологическом диспансере Фото: https://pixabay.com

Женщина не работала и состояла на учете в наркологическом диспансере Фото: https://pixabay.com

Прокуратура Кировского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 30-летней местной жительницы.

Женщина продолжительное время не выплачивала алименты, которые должна была выплачивать в судебном порядке. Также она более трёх лет не видела свою дочь и не желала этого делать. Об этом сообщают сегодня сотрудники прокуратуры Петербурга.

Женщина помимо всего перечисленного не работает и состоит на учете в наркологическом диспансере.

От явки в суд она уклонялась, в связи с чем, была объявлена в розыск. В Кировском районном суде ее признали виновной и назначили наказание в виде лишения свободы на 5 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселения.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Центре Шумакова ребенок погиб из-за падения с кровати.