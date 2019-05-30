В Петродворцовом районе приговорили к условному сроку женщину-крупье

За свою работ она получила 400 рублей в час. Фото: https://pixabay.com

За свою работ она получила 400 рублей в час. Фото: https://pixabay.com

Девушка свою вину не признала и сказала, что азартные игры не проводила, а была в помещении для новых знакомств.

Прокуратура Петроградского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении Наталии Дренгк, сообщает сегодня прокуратура Петербурга.

Обвиняемая по статье «незаконная организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенные организованной группой» проводила азартную игру на территории района. Она тасовала карты в колоде, выдавала их игрокам, контролировала очередность ходов и соблюдение правил игроками. За свою работ она получила 400 рублей в час.

Суд установил, что Дренгк, а также ранее осужденные Карась и Андреев под руководством осужденного Робова вступили в сговор на организацию и проведение азартных игр вне игорной зоны.

Суд назначил Дренгк наказание в виде лишения свободы на 1,5 года условно с испытательным сроком на 2 года и штрафом в размере 100 тыс. рублей.

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