На проспекте Большевиков машина скорой помощи попала в ДТП

Также водители Петербурга сообщили, что после аварии организовалась пробка. Фото: https://vk.com/spb_today
Также водители Петербурга сообщили, что после аварии организовалась пробка. Фото: https://vk.com/spb_today

О происшествии сообщают очевидцы события в социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщили свидетели дорожно-транспортной аварии около часа назад, авария произошла на пресечении улицы Крыленко и проспекта Большевиков. Участником ДТП стала машина скорой помощи.

На место происшествия, по словам очевидцев, приехали пять машин скорой помощи и сотрудники реанимации.

«На пересечении Крыленко и Большевиков ДДТ с машиной скорой помощи.5 скорых и реанимация. Многие уехали уже», — сообщают очевидцы.

Также водители Петербурга сообщили, что после аварии организовалась пробка

«Полчаса от Искровского до Большевиков», — сообщили в соцсети. О пострадавших пока не сообщается.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что 20-летний решил угнать автомобиль в Вартемягах на глазах у владельца.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
невский район происшествие
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