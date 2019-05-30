Пьяный дебошир, зарезавший в рейсовом автобусе на трассе Р-23 пассажира, предстанет перед судом

Сейчас дебошир находится под стражей. Фото: https://pixabay.com
Сейчас дебошир находится под стражей. Фото: https://pixabay.com

Обвиняемый ехал к своей дочери в Вологодскую область и параллельно выпивал алкоголь.

Действие алкоголя и стали причиной летального исхода в рейсовом автобусе, который следовал по маршруту «Себеж-Пустошка-Санкт-Петербург» по трассе Р-23 16 февраля. Об этом сегодня сообщают в Следственном комитете по Петербургу.

Теперь мужчина предстанет перед судом, но по предварительным материалам дела, мужчина 60 лет во время движения по Гатчинской объездной дороге в Ленинградской области вступил в словесную перепалку с погибшим. Злоумышленник подошел к сидящему к нему спиной мужчине и нанес несколько ударов ножом в шею и в область правого предплечья. От полученных телесных повреждений 42-летний мужчина скончался на месте происшествия. Также пьяный пассажир начал угрожать 35-летней спутнице погибшего.

О происшествии тут же сообщили водителю, мужчину удерживали до прибытия сотрудников полиции.

Следователи установили, что обвиняемый последние два года проживал в городе Печоры Псковской области у своего сына. Сейчас дебошир находится под стражей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что подозреваемого в убийстве девушки в Ломоносове задержали.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
автобус происшествие трасса Р-23
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