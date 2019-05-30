Ленобласть увлеклась ипотекой: спрос вырос сразу на 13,5%

На 13,5 процентов вырос спрос на ипотеку в Ленинградской область. Всего за 4 месяца регион приобрел в ипотеку больше 25 тысяч квартир.

В Управлении Росреестра по Ленинградской области рассказали, что за 2019 год местные жители уже взяли в ипотеку 25 704 жилых помещений. В 2018 году за эти же четыре месяца граждане приобрели 22 642 квартиры.

Пресс-служба учреждения также отметила, что в Ленобласти ха прошедшие четыре месяца на основании договора в ипотеку взяли квартиры 6 097 семей и 19 607 на основании закона. Статистические данные говорят о том, что спрос на ипотеку среди местного населения увеличился на 13,5%.

Отметим, что в Северной столице за 2019 год жители уже оформили ипотечных ссуд на 44 млрд, эта цифра на 13,9 процентов больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге ожидается ограничение движения на улице Салова и Большому Сампсониевскому проспекту.