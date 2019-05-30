Поезд Калининград – Петербург станет прибывать на Московский вокзал уже с августа

Поезд, двигающийся по маршруту Калининград – Петербург теперь будет доставлять пассажиров не на Витебский, а на Московский вокзал.

В пресс-службе Калининградских железных дорог рассказали о том, что этим летом с 1 августа поезд №79/80 Калининград — Санкт Петербург сменит место прибытия. Теперь составы будут прибывать на Московский вокзал города на Неве, а не на Витебский, как было ранее. Также изменится и время прибытия составов в Северную столицу: они будут приходить раньше — в 14:09 вместо привычных 14:48 часов. Обратный маршрут Санкт-Петербург – Калининград также будет осуществлять загрузку пассажиров с Московского вокзала. Это будет уже со 2 августа 2019 года.

Сообщается также, что теперь время следования в пути на маршруте из Калининграда в Санкт-Петербург сокращается почти на 40 минут, в обратном направлении – почти на час.

Отметим, что РЖД заявили 20 процентной скидке для многодетных семейств при покупке жд-билетов в купе на поезда дальнего следования в течение июня-июля 2019 года.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что во время ПМЭФ между Москвой и Петербургом запустят дополнительные поезда «Сапсаны».