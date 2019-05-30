В Петербурге на улице Салова снесли три незаконных ангара

Во Фрунзенском районе Петербурга сотрудники комитета по контролю за имуществом совместно с полицией снесли три незаконных ангара. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, владельцев еще в феврале попросили добровольно убрать незаконные постройки, но на уведомление они не отреагировали. Зато отреагировали на действия чиновников.

Один из владельцев ангара угрожал пистолетом, сопровождавшим ККИ полицейским.

«Это мой оружие! Я не уберу», – цитирует одного из участников события «Фонтанка».

В результате все замки были спилены, ангары разобраны, а вся хранившаяся в помещениях продукция вынесена на улицу.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что мораторий на снос газетных ларьков в Петербурге продлили до августа. По словам руководителя комитета, принятие такого решения позволит устранить технические и правовые коллизии и обеспечить законное право петербуржцев на получение информации.