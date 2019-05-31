Собирай и разделяй: как пройдет акция по раздельному сбору мусора в Петербурге

В субботу, 1 июня, петербуржцы смогут сдать пакеты, жестяные банки, стекло, макулатуру и прочее вторсырье в руки волонтеров. Для этого нужно лишь подготовить мусор и принести его в специальную точку.

В Петербурге 1 июня пройдет уже традиционная акция по раздельному сбору мусора. Экологическое движение «РазДельный Сбор» проводит её в Северной столице с 2011 года. На переработку можно будет сдать 10 видов вторсырья: пластиковые изделия с маркировками 1, 2, 4, 5, полиэтиленовые пакеты, плёнку, алюминиевые и жестяные банки, стеклянные бутылки и банки, упаковку Тетра Пак, макулатуру, пенопласт и CD-диски. Волонтеры будут принимать мусор в 22 точках Петербурга.

Пока подготовка к акции идёт полным ходом, Gazeta.SPb пообщалась с волонтёром Ассоциации в сфере экологии и защиты окружающей среды “РазДельный Сбор” Анастасией Кувшиновой и узнала, как петербуржцы обычно отзываются на подобные мероприятия.

Сколько петербуржцев ежемесячно принимают участие в акции? Становится ли их больше месяц от месяца?

Сейчас в среднем — около 10-11 тысяч человек в месяц и количество участников постоянно растет.

Какие отходы чаще всего приносят, а какие — совсем редко?

Приносят всё, что мы принимаем: и металл, и бумагу, и пластик, и стекло. Не помню, чтобы какого-то вида сырья оказалось мало. Если смотреть по объемам, то пластик, наверное, получается самым объемным. После каждой акции мы публикуем отчеты о количестве собранного сырья, там можно посмотреть конкретные цифры. Например, вот отчет за май а вот за апрель.

Люди какого возраста обычно отзываются на акцию?

Любого! Приходят подростки, иногда приходят дети целыми группами и классами (видимо, за это нужно благодарить активных педагогов), много молодых семей с детьми, хватает и людей среднего возраста, и пенсионеров.

Что самое сложное для организаторов в отдельной точке приема мусора?

Наверное, скоординировать большое количество людей (и вторсырья!). Волонтеров всегда ощутимо меньше, чем участников: количество посетителей на одного волонтера колеблется сейчас в районе 30-35 человек. Это значит, что каждый из нас — немного человек-оркестр и «многорукий Шива»: нужно подставлять мешки, завязывать мешки, следить, чтобы сырьё складывали в правильную ёмкость, контролировать качество этого сырья, отвечать на вопросы и выполнять ещё пять-десять стихийно возникающих задач одновременно. После окончания акции всё это нужно загрузить в машины и проследить за логистикой — в каждой акции участвует сейчас около семидесяти машин. Работа по координации стороннему наблюдателю не очень заметна, но без неё акции невозможны.

Как вы считаете растет ли интерес петербуржцев к раздельному сбору и почему?

Да, безусловно! Мне кажется, по мере того, как мы производим всё больше и больше мусора, проблему становится всё сложнее и сложнее игнорировать. Легко сделать вид, что мусор как-нибудь сам волшебным образом рассосется, если его выбрасывают далеко — там, где мы его не видим. Гораздо сложнее это сделать, если под окнами растет полигон, в любимом лесочке появились кучи мусора, по дороге на дачу нужно проезжать мимо огромной и сильно пахнущей свалки, а в непосредственной близости от дома собираются строить мусоросжигательный завод. Становится понятно, что текущая система работает не так, как нужно, и необходимо что-то менять.

Акция по раздельному сбору мусора пройдет в субботу, 1 июня, в 14 районах Петербурга по 22 адресам. Перед сдачей мусор нужно подготовить согласно инструкции, отмечают организаторы. Подробная информация о том, куда и как можно будет сдать мусор, в группе организаторов в «ВКонтакте» и на официальном сайте. Кстати, сдать вторсырье можно будет не только 1 июня. Существует специальная карта, где указаны пункты сбора отходов.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что петербуржцы обучились азам раздельного сбора на «Экодворе».