В Петербурге МЧС опровергли слухи о возгорании на судне в Морском порту

Данные о воспламенении корабля в Морском порту Петербурга оказались ложным вызовом.

Сегодня, 30 мая в службу МЧС обратились очевидцы. По их данным в Кировском районе Санкт-Петербурга на территории Морского порта произошло возгорание. Местные жители предположили, что воздействию огня подверглось зарубежное судно. МЧС тут же отправили личный состав и технику на место происшествия.

Однако выяснилось, что вызов был ложным, а граждане приняли за пожар дым из трубы. Люди, сообщившие в специальные службы о лже-пожаре даже называли конкретное судно и его размеры. В сообщении утверждалось, что воспламенилось крупногабаритное судно с флагами государства Мальта и общей площадью 180 на 30 метров.

В настоящий момент, утверждают, что очевидцами за пожар был принят дым из труб. Тревога была ложной.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что во время ПМЭФ между Москвой и Петербургом запустят дополнительные поезда «Сапсаны».