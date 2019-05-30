Сотрудницу банка ждет 6 лет тюрьмы за кражу денег со счета клиента

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фото: Pixabay

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фото: Pixabay

Прокуратура Красносельского района утвердила обвинительное заключение по делу о краже средств с банковского счета.

По версии следствия, с января по февраль 2019 года сотрудница банка «Совкомбанк», незаконным путем получила информацию о ранее утраченной кредитной карте клиента. После чего использовала банковскую операционную систему и индивидуальные логины сотрудников банка, чтобы дважды фиктивно перевыпустить карту и обналичить с нее 95 тысяч рублей.

Полиция задержала подозреваемую у нее дома. В ходе обыска правоохранители обнаружили большое количество банковских карт и деньги, похищенные с банковского счета потерпевшей.

Ущерб потерпевшей возмещен в полном объеме, сотрудница банка уволена с места работы. Теперь ее ждет до шести лет колонии.

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