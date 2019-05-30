Водителю грозит 4 года тюрьмы за наезд на пешехода «под кайфом»

Прокуратура Приморского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о наезде на пешехода водителем, который пребывал в состоянии наркотического опьянения.

По версии следствия, мужчина, управляя автомобилем в состоянии наркотического опьянения, в июле 2018 года на Коломяжском проспекте в зоне пешеходного перехода сбил человека.

В результате ДТП потерпевший получил множество травм. Водитель признал вину в совершении этого преступления.

Уголовное дело направлено в Приморский районный суд Петербурга для рассмотрения по существу.

Обвиняемому грозит до четырех лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Тосненском районе водитель грузовика насмерть сбил мотоциклиста на пешеходном переходе.