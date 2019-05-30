Водителю такси, сбившему насмерть пешехода «под кайфом», дали три года в колонии

Три года за вождение без прав и под наркотиками. Фото: pixabay

Три года за вождение без прав и под наркотиками. Фото: pixabay

Суд вынес приговор петербуржцу, который без прав и находясь под воздействием наркотических веществ, сбил на смерть на своем автомобиле пешехода. Мужчине дали три года в колонии.

Обвиняемому по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств), а также статьи 264.1 УК РФ (нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию), Петербургский суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы, рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Сообщается, что 29 октября 2018 года гражданин, будучи уже лишенным водительского удостоверения, при этом еще и находясь в состоянии наркотического опьянения, двигался на своем автотранспортном средстве марки Hyundai Solaris. Он нарушил правила дорожного движения, проезжая по выделенной полосе для общественного транспорта в сторону воздушной гавани Пулково.

Из-за многократных нарушений правил управлением ТС водитель допустил столкновение с другим транспортным средством, а также сбил пешехода, стоящего рядом с вышеуказанным авто. Травмы, полученные пешеходом в ДТП, были не совместимы с жизнью.

Известно, что суд дал ранее судимому гражданину три года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге после рейдов полиция задержала 28 мигрантов. Это реакция на поножовщину в баре.