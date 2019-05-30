В Чечне объяснили, как сын Кадырова получил роль в сериале «Воскресший Эртугрул»

Рамзан Кадыров. Фото: https://vk.com/ramzan
Рамзан Кадыров. Фото: https://vk.com/ramzan

Сын главы республики Чечня Рамзана Кадырова снялся в заключительном эпизоде турецкого сериала «Воскресший Эртугрул».

Альви Каримов — пресс-секретарь лидера Чечни прокомментировал съемки мальчика в сериале.

— Выбирали из большого количества претендентов, не только в Чечне, но и в самой Турции», — также подчеркнул пресс-секретарь главы Чеченской республики.

Сообщается, что ребенку понравилось быть актером, а разрешение на съемки мальчика дали сами родители — Рамзан и Медни Кадыровы.

В настоящий момент неизвестно, свяжет ли Адам свою жизнь с карьерой актера, и примет ли участие в других съемках, так как у него сейчас плотный график и «каждый день расписан с утра до ночи».

Отметим, в сети уже есть видео с частью эпизода «Воскресший Эртугрул», где сын Рамзана Кадырова Адам выступил в качестве актера.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге после рейдов полиция задержала 28 мигрантов. Это реакция на поножовщину в баре.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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