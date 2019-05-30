Русские туристы полетят в космос из Нижнего Новгорода за 13 млн рублей

В России придумали, как достойно ответить Илону Маску. Отечественная компания «КосмоКурс» разрабатывает национальный вариант многоразовой возвращаемой капсулы для коммерческих суборбительных полетов.

По планам компании, первые космические туристы полетят на ней уже в 2025 году.

Для этих целей компанией будет построен частный космодром под Нижним Новгородом. Соглашение об этом с «Роскосмосом» уже подписано, — сообщает ТАСС со ссылкой на директора компании Павла Пушкина. Также от госмонополии получена соответствующая лицензия.

За космический тур на орбиту продолжительностью около 15 минут одному туристу придется заплатить от 13 млн. рублей или 200 тысяч долларов. Таким образом, стоимость 1 минуты пребывания в космосе составит от 1 млн рублей.

Возвращаемую капсулу и ракету будут производить на российском заводе под Москвой. Чтобы испытать российский аналог многоразовой ракеты в деле, уже через 4 года, в 2023 году, ее планируют запустить в космос с манекеном на борту. Капсула будет рассчитана на экипаж из шести человек и одного инструктора.

Эксперты рынка премиальной туриндустрии сомневаются в том, что туры по отправке российских космических туристов будут иметь стабильный спрос. Слишком специфическая и дорогостоящая это услуга. И слишком много ограничений: и технических, и финансовых, и медицинских. К тому же возникает вопрос о страховке.

Как отметила в беседе с Gazeta. Spb генеральный директор агентства премиального туризма JSP Вussiness Travel Виктория Печенкина, компаний, которые предлагают внятный пакет на такие туры, во всем мире — единицы.

«Орбитальные вылеты для космических туристов есть, например, в Лос-Анжелесе, США. Что касается России, заявления отдельных корпораций есть, но реализации пока не видно. Соответственно, и рынка космического туризма как такового еще нет. Думаю, если такие услуги и начнут оказывать частные компании в России, это будет штучный спрос со стороны отдельных и очень состоятельных туристов, которые уже многое видели и хотят новых эмоций и ощущений», — считает эксперт.

С другой стороны, как отметила эксперт, на рынке туристических услуг класса люкс за последние годы вырос интерес именно к необычным турам, которые дают новые смыслы и впечатления. Стандартного набора: море, пляжа, отель – уже не хватает.

«За такими впечатлениями состоятельные туристы отправляются в экспедиции по Африке, Перу и Амазонке, организованные индивидуально под конкретные запросы. Другой вариант — аренда комфортабельных барж для сплава по рекам Франции с заходом на закрытые винодельни и ужин с винтажными винами в арендованном замке. Или квест на раритетных автомобилях по Италии. Или прием в частном замке владельцев известных мировых брендов моды. Те, кто много раз был на теплом море, для контраста едут смотреть на белых медведей в Арктику. В общем вариантов переключиться – масса, но о чем можно говорить совершенно уверенно, что современный тренд – это запрос на осознанный отдых», — уверена эксперт.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Илон Маск окружает Землю стеной космического интернет-мусора.