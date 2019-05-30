После гибели серфера в Петербурге следственный комитет возбудил уголовное дело

В Петербурге сотрудники следственного комитета возбудили уголовное дело по факту гибели виндсерфера.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении работников образовательного учреждения, где обучали парусному спорту, «Крестовский остров», так как именно их ученик – Артем Акимов разбился на смерть при столкновении с катером «Метеор».

Известно, что в рамках уголовного дела были взяты сведения с капитана, экипажа и пассажиров судна «Метеор». 18-летний парень попал под его винт 27 мая этого года. Сотрудники правоохранительных органов опросили также администрацию учебного заведения

«Крестовский остров», нашли очевидцев случившегося и произвели осмотр места трагедии в районе Петровского фарватера в Финском заливе.

В настоящий момент следственными органами по данному факту назначена судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Финском заливе виндсерфер не просто развлекался, катаясь на доске, а тренировался.