В Сосновом Бору сибиряк оставил свою возлюбленную без денег и украшений

Молодой человек уехал домой, прихватив с собой 200 тысяч и золото. Фото: Pixabay

Молодой человек уехал домой, прихватив с собой 200 тысяч и золото. Фото: Pixabay

Девушка заметила это после того, как он уехал к себе на родину.

Об инциденте стало известно сегодня, 30 мая. В полицию обратилась женщина, которая заявила, что у ее дочери пропали 195 тысяч рублей и ювелирные украшений. Она отметила, что отдала ей их еще в начале мая, чтобы та выплатила кредит. Дочка почему-то хранила крупную сумму и золото дома, где с ней проживал возлюбленный.

20 мая молодой человек попрощался с сожительницей – он сказал, что поедет домой в Новосибирскую область решать семейные проблемы. После того, как он покинул квартиру, пропали и деньги, и украшения, сообщает источник в правоохранительных органах. Девушке так и не удалось связаться с возлюбленным, поэтому она рассказала обо всем матери.

Сейчас сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах дела.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что работники такси украли в Речном порту BMW за 5 млн рублей.