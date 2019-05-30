В «Екатерингоф» с проверкой пришли правоохранители

У силовиков появились вопросы к "главному по ремонту". Фото: pixabay

У силовиков появились вопросы к "главному по ремонту". Фото: pixabay

Сотрудники полиции нагрянули в парк «Екатерингоф». Их интерес привлек подрядчик, осуществляющий в зоне отдыха и развлечений ремонт.

Полиция Петербурга сообщает, что инцидент произошел в четверг, 30 мая в Кировском районе города на Неве. Сообщается, что полицейские начали осуществлять проверку в парке «Екатерингоф».

По некоторым данным, проверка правоохранителей не касается администрации парка, а направлена лишь на подрядчика, осуществляющего в данный момент на территории развлекательного комплекса капитальные ремонтные работы.

Известно, что на реконструкцию и обновление «Екатерингофа» выделили 80 миллионов рублей. В настоящее время освоен 71 млн, а контракт по-прежнему не выполнен до конца.

Правоохранители сейчас изымают документы, о возбуждении уголовного дела речи не идет.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге во время рейдов произошло массовое задержание как минимум 28 мигрантов.