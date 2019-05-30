В Петербурге бывший глава комитета по энергетике станет руководителем «Петербургтеплоэнерго»

У энергетической компании, возможно, скоро будет новый начальник. Фото: pixabay
У энергетической компании, возможно, скоро будет новый начальник. Фото: pixabay

В СМИ появились сообщения о том, что бывший глава комитета по энергетике Петербурга Владислав Петров станет во главе энергетической компании «Петербургтеплоэнерго».

В самом энергетическом предприятии эти данные пока не комментируют. Но уже говорят о том, что экс-чиновника могут назначить на должность руководителя на следующей неделе.

Отметим, что экс-директор «Петербургтеплоэнерго» Сергей Густов перешел на новую должность в «Газпром межрегионгаз». А Петров трудился на благо региона в качестве зама главы комитета по энергетике с 2003 года. Дальнейшая его политическая карьера продолжалась в качестве главы администрации Красносельского района. А в декабре 2011 года он вернулся в родной комитет по энергетике на должность председателя. Правда, уже осенью 2012 года покинул данное ведомство.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге во время рейдов произошло массовое задержание как минимум 28 мигрантов.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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