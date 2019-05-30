Молодой предприниматель из Соснового Бора претворился начинающим ради субсидий

Предприниматель хотел получить денег, а в итоге должен выплатить штраф. Фото: pixabay.com
Предприниматель хотел получить денег, а в итоге должен выплатить штраф. Фото: pixabay.com

Он пытался получить у государства 300 тысяч рублей на запуск своего дела.

Об этом стало известно сегодня, 30 мая. Местный житель обратился в администрацию городского округа, чтобы получить субсидию для открытия собственного бизнеса. Выяснилось, что хитрый предприниматель уже был учредителем юридического лица – это значит, что он хотел обманом получить 300 тысяч рублей. Дело уже рассмотрели в суде – там молодого человека признали виновным в «мошенничестве в крупном размере». Вот так – бизнесмен хотел получить денег, а теперь вынужден оплатить штраф размером в 110 тысяч рублей, говорится в сообщении надзорного ведомства.

Напоминаем, что вице-губернатор Санкт-Петербурга Елин намерен увеличить долю малого и среднего бизнеса в 2 раза — к 2024 году она должна быть 14%.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Сосновом Бору сибиряк оставил свою возлюбленную без денег и украшений. Он обокрал квартиру и скрылся – сейчас сотрудники правоохранительных органов разыскивают его.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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