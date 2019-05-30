Из реки Лидь выловили тело егеря

Обстоятельства его смерти выясняются.

Инцидент случился в конце мая в Бокситогорском районе Ленинградской области. Известно, что 26 мая 57-летний житель деревни Горелуха отправился на рыбалку. Спустя сутки у реки Лидь были найдены его личные вещи – документы, телефон, удочка и лодка, а вот самого мужчины нигде не обнаружили. Спустя какое-то время выяснилось, что рыбак мертв – его тело достали из воды. Труп был одет в камуфляж – личность мужчины уже остановлена, так как его опознал сын. Молодой человек рассказал, что отец был егерем в местном сельхозе.

Как так вышло, что житель Горелухи погиб – непонятно. Также не уточняется, был ли он на рыбалке один. Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют, что и как случилось.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Колпино в реке Ижоре утонул 8-летний мальчик. Малышам было от восьми до десяти лет. Двое из несовершеннолетних залезли в воду и начали тонуть.