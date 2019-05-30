В Выборге мужчина погиб за рулем автомобиля

В чем причина внезапной кончины – пока не уточняется.

Об инциденте стало известно сегодня, 30 мая. Все случилось в Выборгском районе Ленинградской области, сообщили Gazeta.SPb в пресс-службе местного отдела ГИБДД.

Уточняется, что авария произошла рядом с домом номер восемь на улице Островной в Выборге. «Форд», за рулем которого сидел мужчина 1967 года рождения, врезался в ограждение. Изначально все решили, что он не смог справиться с управлением – это и стало причиной ДТП. Позже выяснилось, что он потерял сознание до того, как все случилось.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства смерти.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Чебоксарах школьница умерла во время ЕГЭ. Школьница в течение часа писала экзаменационную работу, после чего попросила выйти и в коридоре упала. Подростку начали оказывать медицинскую помощь, однако вернуть ее к жизни не удалось, сообщили в ведомстве.