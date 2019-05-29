В Чебоксарах школьница умерла во время ЕГЭ

Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике. Инцидент произошел в школе № 27 города Чебоксары в Республике Чувашия. Об этом сообщает пресс-службе Министерства образования и молодежной политики региона.

По мнению сотрудников ведомства, когда ученица пришла на экзамен, по ее внешнему виду было понятно, что ей нездоровится.

Школьница в течение часа писала экзаменационную работу, после чего попросила выйти и в коридоре упала. Подростку начали оказывать медицинскую помощь, однако вернуть ее к жизни не удалось, сообщили в ведомстве.

Проводится служебное расследование.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в пензенской школе сняли двери в туалетах, чтобы дети не списывали на ЕГЭ. Всех причастных к инициативе хотят наказать.