В Ленобласти руководителя «Константы» подозревают в обмане дольщиков

Компания якобы брала деньги с людей, которые и не собиралась вкладывать в строительство нового жилья.

Об этом стало известно сегодня, 30 мая. О задержании муниципального депутата Щегловского сельского поселения Ленобласти и руководителя строительной фирмы сообщают сотрудники правоохранительных органов.

Константин Крюков обвиняется в обмане 246 человек, которые доверили ему и его «Инвестиционно-строительной компании «Константа» около 200 миллионов рублей. Дольщики надеялись, что застройщик возведет коттеджный поселок, но компания не торопилась переводила все средства на счета подконтрольных компаний.

Сотрудники полиции сейчас проводят обыски, в ходе которых изымают документы и предметы, способные помочь следствию, передает ТАСС.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Санкт-Петербурге ФСБ проводит обыски в охранном предприятии «Стаф Альянс».