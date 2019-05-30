Очевидцы рассказали о вырытых луковицах тюльпанов в парке Интернационалистов

Неизвестные петербурженки решили забрать их себе, что возмутило некоторых местных жителей.
Обо всем стало известно сегодня, 30 мая. Свидетельницей инцидента стала женщина, которая решила прогуляться по парку. Происходящее возмутило ее, о чем она рассказала в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
Очевидица пишет, что неизвестные выкапывали луковицы отцветающих тюльпанов в парке Интернационалистов. Когда горожанка спросила, зачем, они заверили, что используют их повторно – посадят в зеленых зонах у своего дома.
«И что это, конечно, не банк ограбить, но все равно ВОРОВСТВО и ВАНДАЛИЗМ!»,
— возмущается петербурженка. Она также отметила, что весь район отстаивал парк от застройки, неужели для того, чтобы оттуда крали цветы?
«К тому же они себе эти луковицы заберут, а в следующий раз для посадки придется покупать новые на деньги, которые сами знаете из чьего кармана берутся»,
— считает она
С ней не согласились многие – люди в комментариях написали, что не видят ничего страшного в поведении неизвестных женщин, ведь луковицы после весны обычно вырывают и утилизируют, так как они одноразовые.
«В Колпино наблюдала, как луковицы тюльпанов после цветения просто граблями собирали в мусорные пакеты. Работники сказали, что никто их перебирать и пересаживать не будет и, если они нам нужны, можем забрать хоть весь пакет»,
— пишет пользовательница.
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что петербуржцев зовут в Ботанический сад смотреть на сирень.