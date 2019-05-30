В Петербурге во время фестиваля водных видов спорта пройдёт чемпионат мира по вейксёрфингу

Спортивное мероприятие на воде «Кубок Форта Константин-2019» состоится в Кронштадте в первый день лета.

В эту субботу, 1 июня в Кронштадте устроят фестиваль водных видов спорта под названием «Кубок Форта Константин-2019». Во время праздника пройдет первый в Российской Федерации официальный этап чемпионата мира по вейксёрфингу. Известно, что победители состязаний получат на свой счет 200 тысяч рублей. Пройдут соревнования и по кабельному вейкбордингу, там выигравший участник обретет 250 тысяч рублей.

В пресс-службе организаторов Kingwinch, сообщили, что спортивный праздник начнется ровно в полдень 31 мая и будет длиться аж до 9 часов вечера 1 июня. Известно, что в первый день празднования лета, на фестивале будут запускать воздушных змеев, организуют множество конкурсов, а также пригласят для выступлений несколько музыкальных групп.

Также праздник «Форт Константин-2019» будет включать в себя целый верёвочный парк, батуты, площадку для скейтбордистов, тир и многое другое. На мероприятии будет работать фудкорт для удобства отдыхающих всей семьей.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге во время рейдов произошло массовое задержание как минимум 28 мигрантов.