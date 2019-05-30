На Малом проспекте П.С обрушился фасад здания

Никто не пострадал, а ведь мог бы. Фото: https://vk.com/spb_today

Никто не пострадал, а ведь мог бы. Фото: https://vk.com/spb_today

Кажется, в этот момент никто не проходил мимо и все остались целы.

Инцидент случился сегодня вечером, 30 мая. Обо всем рассказал очевидец, который поделился фотографиями с места происшествия в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Известно, что куски отлетели от дома номер 70 на Малом проспекте П.С. Место уже огородили, чтобы люди не ходили мимо опасного места – им остается разве что обходить его по проезжей части, что тоже не очень безопасно.

На снимках видно, что откололся приличный элемент фасада. Как скоро здание приведут в порядок – непонятно. Ясно только, что если бы кто-то в момент обрушения шел по тротуару вдоль дома, то этот человек мог бы сейчас находится в больнице с серьезным ушибом.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что с фасада на набережной Фонтанки обвалилась штукатурка. Всю зиму люди страдали от падающих сверху глыб льда и снега, а теперь настала очередь бетона и плитки.