С фасада на набережной Фонтанки обвалилась штукатурка

К счастью, жертв нет. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / ВК
К счастью, жертв нет. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / ВК

О том, что огромные пласты штукатурки отвалились от дома и упали на тротуар сообщил очевидец в соцсетях. Место не огорожено специальными знаками и лентами.

Обрушение произошло днем 4 мая. На набережной Фонтанки обвалился фасад одного из домов. Прохожий сфотографировал это на телефон.

В спецслужбах Центрального района Санкт-Петербурга на обращение местных жителей отреагировали и отправили к месту обрушения бригаду.

Фасад обвалился у многоэтажки №76 на набережной реки Фонтанки. По словам очевидцев, обломки штукатурки упали прямо перед подъездом. Куски строительного материала чуть не «изувечили» припаркованное рядом транспортное средство.

Данных о потерпевших пока нет. Отметим, данное строение является памятником регионального значения. Обрушения старинных зданий не редкость в Санкт-Петербурге. Только по чистой случайности в этот раз обошлось без жертв.

Например, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на Среднеохтинском проспекте обрушилась часть крыши.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
набережная фонтанки обрушение памятник питер спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге Заяц сразится против Бруно Сильвы
В США с молотка продадут оригинальный костюм Дарта Вейдера
С фасада на набережной Фонтанки обвалилась штукатурка
«Зенит» досрочно выиграл чемпионат России
Подозреваемую девочку-каннибала из Сочи переведут на домашнее обучение
Затонувший в 1945 году корабль найден в Баренцевом море
Смартфоны Apple и HTC садятся быстрее заявленного времени
В Тосно угнали трактор почти за 3 млн рублей