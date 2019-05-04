С фасада на набережной Фонтанки обвалилась штукатурка

К счастью, жертв нет. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / ВК

К счастью, жертв нет. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / ВК

О том, что огромные пласты штукатурки отвалились от дома и упали на тротуар сообщил очевидец в соцсетях. Место не огорожено специальными знаками и лентами.

Обрушение произошло днем 4 мая. На набережной Фонтанки обвалился фасад одного из домов. Прохожий сфотографировал это на телефон.

В спецслужбах Центрального района Санкт-Петербурга на обращение местных жителей отреагировали и отправили к месту обрушения бригаду.

Фасад обвалился у многоэтажки №76 на набережной реки Фонтанки. По словам очевидцев, обломки штукатурки упали прямо перед подъездом. Куски строительного материала чуть не «изувечили» припаркованное рядом транспортное средство.

Данных о потерпевших пока нет. Отметим, данное строение является памятником регионального значения. Обрушения старинных зданий не редкость в Санкт-Петербурге. Только по чистой случайности в этот раз обошлось без жертв.

Например, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на Среднеохтинском проспекте обрушилась часть крыши.