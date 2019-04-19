На Среднеохтинском проспекте обрушилась часть крыши

Никто не пострадал. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/ ВК
Никто не пострадал. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/ ВК

Обрушилась часть крыши дома 11 по Среднеохтинскому проспекту в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга.

Об инциденте стало известно из сообщений очевидцев в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Кроме того, очевидцы отметили, что в момент обрушения конструкции, рядом со зданием никого не находилось. Пострадавших нет.

На данный момент место крушения ещё не ограждено. Отмечается, что на тротуаре лежат крупные камни, однако доступности прохода они не сильно мешают.

В комментариях пользователи не удивлены, многие пишут, что инцидент является «стабильностью» и что это «очередной прорыв».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что капитальный ремонт спровоцировал обвал потолка в одной из квартир дома 32 на улице Радищева. В потолке квартиры пострадавшего образовалась сквозная дыра.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
красногвардейский район крыша обрушение
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