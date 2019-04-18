Капремонт спровоцировал обвал потолка в одной из квартир дома на Радищева

В одной из квартир в центре Петербурга обвалилась крыша. Через образовавшуюся дыру в потолке можно смотреть на звезды. О неприятном инциденте сообщил владелец квартиры, расположенной в доме 32, по улице Радищева,

По словам мужчины, в доме ведутся работы по капитальному ремонту. Он также предположил, что повредить деревянные перекрытия крыши могли рабочие.

Мужчина сообщил в аварийную службу о случившемся. После чего, по его словам, на место происшествия прибыли сотрудники, которые сделали фотографии комнаты со всех ракурсов, в том числе рухнувшего потолка, и уехали.

Как жить в этой квартире? И кто будет отвечать за то, что квартира стала, по сути, непригодной для проживания?,

— сокрушается потерпевший.

Он дополнил рассказ о своих злоключениях, отметив, что потолок продолжает рушиться на его глазах.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на улице Маяковского обваливается лепнина.