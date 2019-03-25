На улице Маяковского обваливается лепнина

Никто не пострадал, но людей через участок ходит много — состояние здание вызывает опасения.

Кусок лепнины упал на тротуар на улице Маяковского в Санкт-Петербурге утром в понедельник 25 марта, сообщили очевидцы в социальных сетях. По предварительном информации, никто не пострадал, однако мог — через дом начинается Невский проспект и людей через участок проходит много.

Улица Маяковского была проложена в первой половине XVII века в Санкт-Петербурге.

Одни пользователи соцсетей отмечают, что поблизости находится роддом, и подобное состояние зданий поблизости опасно для его посетителей. Другие отметили, что на фотографиях, опубликованных в соцсети, люди совсем не смотрят по сторонам — женщина идет, глядя в свой смартфон.

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