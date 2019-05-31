«Петроэлектросбыт» выплатит штраф за умолчание о росте тарифов

Управление Роспотребнадзора подало иск к АО «Петроэлектросбыт» за то, что организация не уведомила своим клиентов о росте тарифов на электроэнергию.

Роспотребнадзор организовал проверку, которая выявила, что организация не сообщила клиентам о повешении действующих тарифов на предоставляемые услуги: ни в письменной форме, ни на квитанциях.

Известно, что Роспотребнадзор вынес организации штраф, но те пошли в суд.

В ходе рассмотрения дела арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал электросбытовую компанию виновной в нарушении прав потребителей, сообщили Gazeta.SPb в Роспотребнадзоре.

В результате по решению суда в отношении АО «Петроэлектросбыт» было назначено наказание в виде штрафа.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Федеральная антимонопольная служба заблокировала все расчетные счета Германа Стерлигова.