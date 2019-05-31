Все расчетные счета Германа Стерлигова заблокированы

Предприниматель Герман Стерлингов не только одна из самых спорных фигур в стране, но и прежде всего — бизнесмен. Его компания «Стерлинг Групп» испытывает финансовые трудности.

Компанией заинтересовалась Федеральная антимонопольная служба (ФАС), в связи с чем все рассветные счета «Стерлинг Групп» были парализованы. Арест наложен с требованием выплатить налоги, сборы и пени, которые накопились с марта по мая 2019 года.

Счета были заморожены ещё 19 мая. Сообщается, что у скандально известного предпринимателя заблокировали почти 2 миллиона рублей. В том числе и те средства, что принадлежат его благотворительном фонду «Общество древней письменности», где Стерлингов является совладельцем.

Герман Стерлингов занимается сельским хозяйством и свою продукцию выставляет на продажу. Однако помимо хлеба за 440 рублей, он известен безумными высказываниями, в том числе гомофобными. Недавно Стерлингов сказал, что выпускников школы, где прошел БДСМ-флешмоб, нужно расстрелять.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что суд выпустил на свободу Руслана Ванчугова — одного из владельцев ГК «Город».