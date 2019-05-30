Суд выпустил на свободу Руслана Ванчугова — одного из владельцев ГК «Город»

Суд не стал продлевать наказание в виде домашнего ареста фигуранту дела ГК «Город» Руслану Ванчугову, как этого просили обвинители.

Санкт-Петербургский городской суд отказал в удовлетворении ходатайства государственного обвинителя о продлении наказания для одного из владельцев нашумевшей группы компаний «Город» Руслана Ванчугова.

Однако отмечается, что Максим Ванчугов, также участвовавший в махинациях с денежными средствами, будет находиться под домашним арестом до 2 сентября этого года.

По информации следствия, братьев задержали осенью 2015 года. По версии следователей, предприниматели занимались «черным обналом» денежных средств через подставные фирмы-однодневки. Указывается, что за все время работы данная схема могла принести нарушителям более 800 млн рублей. Все деньги люди вкладывали, как долевые участники строительства.

В настоящее время, граждане, вкладывавшие средства в деятельность ГК «Город», все еще не вернули свои деньги, как и не получили долгожданное жилье. Неоднократно данной группой лиц устраивались митинги.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге после рейдов полиция задержала 28 мигрантов. Это реакция на поножовщину в баре.