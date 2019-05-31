У фирмы в Кудрово районе похитили более млн рублей

В четверг, 30 мая, в отделение полиции Всеволожского района обратился 34-летний директор коммерческой фирмы с информацией о пропаже денег.

Он рассказал полицейским, что в городе Кудрово во временной период с 22 часов вечера 29 мая по 10 часов утра 30 мая неизвестный злоумышленник неустановленным путем проник в помещение офиса фирмы, которое находится на улице Центральной, вскрыл сейф и совершил хищение денежных средств.

Всего было похищено 1 миллион 5 тысяч рублей. Денежные средства принадлежали коммерческой фирме, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По факту полученной информации сотрудниками правоохранительных органов решается вопрос о возбуждении уголовного дела, а также проводится проверка для установления деталей произошедшего.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что за сутки в Санкт-Петербурге похищены иномарки на 12,5 млн рублей.