За сутки в Петербурге похищены иномарки на 12,5 млн рублей

В четверг, 30 мая, в полицию обратились 4 человека с информацией о пропаже автомобиля. Украдены дорогостоящие иномарки.

Вчера 36-летняя неработающая женщина сообщила сотрудникам полиции о том, что у нее пропал автомобиль марки «Хендай Н-1», стоимостью более 1,3 миллионов рублей. Иномарка была украдена от дома 57 корпус 2 по Ленинскому проспекту.

В службу «112» обратилась 30-летняя гражданка, сообщив, что у нее был похищен автомобиль «Киа Оптима» от дома 7/4 по улице Корнея Чуковского. Ущерб составил 1,5 миллиона рублей, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Также сотрудники полиции получили информацию о пропаже автомобиля «Тойота Лэнд Крузер 200» у 57-летнего мужчины. Автомобиль был похищает от дома 26 по улице Чекистов. Нанесенный ущерб составил 5,6 миллионов рублей.

По всем трем обращениям возбуждены уголовные дела по статье «Кража».

В Ленобласти сотрудникам правоохранительных органов заявил о пропаже автомобиля «БМВ Х5» 33-летний неработающий мужчина. Иномарка пропала от дома 19 по улице Советская в городе Волхов. Позже автомобиль был найден сотрудникам полиции в разукомплектованном состоянии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге автомобилисты заметили БМВ в накладными номерами.