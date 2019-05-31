В Петербурге автомобилисты заметили БМВ в накладными номерами

Во время дорожного движения у автомобиля марки «БМВ» частично отпал накладной госномер.
Курьезный случай произошел в неподалеку от заправочной станции на проспекте Юрия Гагарина в Московском районе в Санкт-Петербурге в четверг, 30 мая, около половины одиннадцатого часов дня. Заметили это другие участники дорожного движения.
Автомобиль сфотографировали проезжающие мимо автомобилисты и опубликовали в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Фотографию пользователь подписал: «А у вас ус отклеился».
Известно, что такого вида ситуация может быть и кажется смешной, однако является административным правонарушением и влечет за собой ответственность.
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Италии мужчина при ограблении кафе угрожал сотруднице «чупа-чупсом».