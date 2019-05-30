В Италии мужчина при ограблении кафе угрожал сотруднице «чупа-чупсом»

Любителя леденцов и чужих денег уже задержали.

Инцидент случился сегодня, 30 мая. Мужчина ворвался в кафе-мороженое и, пока сотрудница отвлеклась, попытался достать всю выручку из кассы. Так как у него ничего не вышло, он достал леденец и потребовал у продавщицы, чтобы она отдала ему деньги, разблокировав аппарат. Сначала женщина не поняла, почему она должна бояться «чупа-чупса», но потом заметила, что из него торчит острая игла.

Осознав, что кассу никак не открыть, грабитель скрылся с места происшествия. Полицейские прибыли незамедлительно – они заметили убегающего мужчину и погнались за ним. Сейчас он уже задержан – выяснилось, что это не первый раз, когда злоумышленник нарушает закон, передают РИА Новости.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что двое под видом сантехников ворвались в квартиру блокадницы, избили ее и ограбили. Пострадавшую пенсионерку 85 лет после происшествия госпитализировали в одну из клинических больниц Петербурга с тяжелыми травмами.