Двое под видом сантехников ворвались в квартиру блокадницы, избили ее и ограбили

Один из лжесантехников ранее уже был судим за незаконный оборот наркотических веществ.
Пострадавшую пенсионерку 85 лет после происшествия госпитализировали в одну из клинических больниц Петербурга с тяжелыми травмами. Об том сообщают сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, предает телеканал “78”.
Мужчины в начале представились сотрудниками жилищной службы. А после без приглашения ворвались в квартиру жительницы блокадного Ленинграда, там ее избили и вынесли ценные вещи.
После содеянного злоумышленники скрылись с места происшествия.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полиция по горячим следам задержала 28-летнего разнорабочего жилищной службы. Второй злоумышленник также был спустя время задержав.
В отношении одного из подозреваемых избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге мигранту пришлось убегать от вымогателей из окна четвертого этажа.