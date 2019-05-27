Двое под видом сантехников ворвались в квартиру блокадницы, избили ее и ограбили

Возбуждено уголовное дело. Фото: https://pixabay.com
Возбуждено уголовное дело. Фото: https://pixabay.com

Один из лжесантехников ранее уже был судим за незаконный оборот наркотических веществ.

Пострадавшую пенсионерку 85 лет после происшествия госпитализировали в одну из клинических больниц Петербурга с тяжелыми травмами. Об том сообщают сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, предает телеканал “78”.

Мужчины в начале представились сотрудниками жилищной службы. А после без приглашения ворвались в квартиру жительницы блокадного Ленинграда, там ее избили и вынесли ценные вещи.

После содеянного злоумышленники скрылись с места происшествия.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полиция по горячим следам задержала 28-летнего разнорабочего жилищной службы. Второй злоумышленник также был спустя время задержав.

В отношении одного из подозреваемых избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге мигранту пришлось убегать от вымогателей из окна четвертого этажа.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
красносельский район происшествие
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Двое под видом сантехников ворвались в квартиру блокадницы, избили ее и ограбили
На севере ЗСД временно перекроют одну полосу
Ученые нашли следы массового убийства времен неолита
Водителя маломерного судна могут посадить на два года за перегруз на борту
Книжный салон-2019: чем он запомнился петербуржцам
Компания по обработке металлических изделий ООО “Металлист” задолжала ...
Председателем комитета по госзаказу назначен Александр Жемякин
Финны проверяют на ВИЧ граждан, посетивших Россию