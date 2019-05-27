В Петербурге мигранту пришлось убегать от вымогателей из окна четвертого этажа

Известно, что потерпевший работает водителем в “Яндекс. Такси”. Фото: https://pixabay.com

Известно, что потерпевший работает водителем в “Яндекс. Такси”. Фото: https://pixabay.com

При побеге иностранец слома себе пяточные кости.

После происшествия мигрант госпитализировали в больницу. Происшествие случилось в доме 53 на Ленинском проспекте в Красносельском районе Петербурга, сообщает “Фонтанка”.

Мужчина 32 лет оказался заложником вымогателей. Как стало известно позже, сами злоумышленники сообщили, что за иностранцем числился долг в размере 1600 долларов США. В квартире жителя Узбекистана удерживали четверо человек.

Известно, что потерпевший работает водителем в “Яндекс. Такси”.

Прыжок пришлось совершить для попытки бегства. Такой экстремальный поступок не остался без внимания местных жителей. О происшествии они сообщили в полицию.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в деревне Старая женщина оставила осколок бутылки в шее своего сожителя.