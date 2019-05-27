В деревне Старая женщина оставила осколок бутылки в шее своего сожителя

Мужчину госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

О происшествии сотрудники правоохранительных органов узнали от медицинских сотрудников. К ним накануне поступила из медучреждения телефонограмма, в которой сообщалось, что к ним поступил мужчина с осколком бутылки в шее. Об этом сегодня сообщают в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел в деревне Старая, расположенной во Всеволожском районе Ленобласти. Госпитализированный мужчина 1997 года рождения.

Позже полицейскими была задержана женщина 1986 года рождения, которая изобличена в том, что в ходе внезапно возникшего конфликта, ударила в шею осколком бутылки сожителя.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Ленобласти задержан пенсионер, застреливший собак из охотничьего ружья.