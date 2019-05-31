Полиция задержала вора, угнавшего иномарку у пенсионерки

В Приморском районе Петербурга задержали мужчину, который похитил автомобиль марки «Шкода Рапид» у 65-летней женщины.

Инцидент произошел в ночь на 10 мая у дома № 6 по Долгоозерной улице. По подозрению в угоне автомобиля сотрудниками полиции был задержан 30-летний неработающий ранее судимый мужчина.

Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, автомобиль он взял покататься, а затем, утолив свое желание, бросил его на одной из улиц города.

Машина возвращена владельцу.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 1 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения). Подозреваемый задержан.

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