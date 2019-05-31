По факту ДТП с погибшими двойняшками возбуждено уголовное дело

Правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Вчера днем, 30 мая, на автомобильной дороге «Санкт-Петербург — Морье» случилось ДТП. Женщина в возрасте 46 лет, находившаяся за рулем автомобиля «Ниссан Ноут», не смогла справиться с управлением и выехала на встречную полосу. В результате этого произошло столкновение легкового автомобиля и фуры, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В аварии погибли двое шестилетних мальчиков, находившихся в салоне легковушки. Водительница госпитализирована в тяжелом состоянии.

В отношении водителя фуры составлены протоколы об административных правонарушениях, а в отношении женщины возбуждено уголовное дело.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в ДТП под Петербургом в машине автоледи погибли шестилетние двойняшки.