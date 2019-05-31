Мигрант купил диплом инженера в Петербурге, но его раскрыли

Мужчина успешно устроился на работу, но теперь ему грозит штраф или даже арест.

Полиция задержала гражданина одного из запредельных государств, который купил диплом, чтобы устроиться на работу. Теперь в его отношении возбудили дело о подделке документов, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД Санкт-Петербурга и Ленобласти 31 мая.

Оперативники установили, что 34-летний мужчина заказал диплом о высшем образовании, чтобы устроиться на должность инженера-электрика. Он получил “корочку” и его взяли на работу, но теперь у него возникли серьезные проблемы с законом. Пока в полиции не сообщают о примененных к нему санкциях, но по статье 327 УК РФ можно получить штраф в 80 тысяч рублей, исправительные работы или даже арест на 6 месяцев.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что у жителя Ленобласти в квартире нашли свыше 360 образцов холодного оружия.