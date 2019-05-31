У жителя Ленобласти нашли свыше 360 кортиков и клинков

Мужчина незаконно продавал холодное оружие на станции Лебяжье.

Полиция на транспорте задержала подозреваемых в незаконном сбыте оружия в Ленинградской области. Житель Ломоносовского района продавал оружие на станции Лебяжье, сообщили Gazeta.SPb в УТ МВД РФ по СЗФО 31 мая.

У мужчины провели обыск и нашли более 360 образцов холодного оружие и ружье. Полицейские Ленобласти выяснили, что мужчина продал нож, который, вероятно, является боевым штыком из Германии. Его сделали в XIX-XX веках.

В УТ МВД передают, что 57-летний безработный свыше 10 лет коллекционировал оружие — преимущественно кортики и клинки. Он покупал их через “Интернет”, а затем сбывал на станции или по почте. Возбуждено дело о незаконном сбыте оружия — мужчина может получить до 80 тысяч рублей штрафа или тюремный срок до 2 лет.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что “оружейным баронам” Санкт-Петербурга огласили приговор.