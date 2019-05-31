Петербуржец подозревается в съемке порнографии с учатием малолетней дочери

Ранее подозреваемый уже был задержан по подозрению в насильственных действиях сексуального характера по отношению к своей трехлетней дочери.

Теперь 57-летнего жителя Московского района Санкт-Петербурга подозревают в том, что он занимается съемкой порнографии с участием своей дочери 2015 года рождения. В преступлении петербуржец был изобличен.

В отношении мужчины инкриминируется два аналогичных случая. Оба порнографических видеоролика были засняты в его квартире в доме 5 по Предпортовому проезду. Съемка производилась с апреле и июне прошлого года.

На данный момент подозреваемый пребывает в СИЗО «Кресты», передает издание «Мойка78». В отношении петербуржца сотрудниками правоохранительных органов возбуждено несколько уголовных дел.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что мужчина идет в колонию за убийство пасынка-преступника.