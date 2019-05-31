Мужчина идет в колонию за убийство пасынка-преступника

Молодой человек регулярно бил мать и бабушку, “сидел”, но возвращался.

Суд вынес решение по делу жителя Санкт-Петербурга, который в августе убил своего пасынка, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга 31 мая. Мужчина на 4 года отправляется в колонию строгого режима.

По версии следствия, подсудимый дважды ударил молодого человека ножом в грудь и один раз в живот. Пострадавшего доставили в больницу №26 Санкт-Петербурга, но врачи не смогли его спасти.

На заседании выяснилось, что убитый являлся сыном сожительницы обвиняемого, регулярно бил свою мать и бабушку. Его судили, он отбывал сроки, но возвращался. Суд учел это в качестве смягчающего обстоятельства, передают в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что после наезда на пешехода в состоянии наркотического опьянения мужчине грозит 4 года колонии.