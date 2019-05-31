Компания такси получит штраф на 100 тыс рублей за дискриминацию

Компании грозит штраф. Фото: Рixabay
Компании грозит штраф. Фото: Рixabay

Прокуратура Красногвардейского района обнраужила нарушение требований федерального законодательства при размещении компанией такси вакансии водителя.

Компания «Такси 6-000-000», которая принадлежит ООО «6 ПАРК», разместила вакансию водителя автомобиля бизнес-класса в Красногвардейском районе, указав, что человек должен иметь исключительно гражданство Российской Федерации, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Данное требование компании является административным правонарушением, которе предусматривается согласно статье 5.62 КоАП РФ «Дискриминация».

В связи с этим прокуратура возбудила дело об административном правонарушении в отношении компании такси. Теперь ей грозит до 100 тысяч рублей штрафа. Также прокуратура внесла представление об устранении нарушений.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что мигрант купил диплом инженера в Петербурге, но его раскрыли.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
дискриминация прокуратура такси
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